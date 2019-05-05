Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Özdemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi.



Şehidin annesi Keziban, babası Yaşar, eşi Hande Özdemir ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Keziban Özdemir, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi.



Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.



Şehidin annesi top arabasını tekerlekli sandalyeyle takip ederken eşi Hande Özdemir de akrabalarının yardımıyla ayakta durdu.



Törenin sonunda top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer katıldı.



Şehit Erdoğan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi



Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi.



Şehit Erdoğan'ın naaşı Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirildi.



Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere babaevinin bulunduğu İmamoğlu ilçesi Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü.



Burada şehidin eşi Tuğba ile babası Cafer ve annesi Emine Erdoğan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Helallik alınmasının ardından evin yakınlarındaki bir arazide kılınan cenaze namazının ardından şehit Erdoğan, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bu arada, şehit Erdoğan'ın 2 ay önce eşi Tuğba Erdoğan ile evlendiği, kısa süre önce de izinden görev yerine döndüğü belirtildi.



Beş kardeş olan şehidin, ağabeyi Hamza Erdoğan'ın da Hakkari'de farklı bir birlikte sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.



Hakkari'deki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.



Şehit Erdoğan'ın cenazesi memleketi Adana, şehit Barış'ın cenazesi Konya, şehit Akkuş'un cenazesi de Afyon'a gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı.



Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.