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Bahçeli'den İstanbul seçimleri mesajı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

Siyaset / 05 Mayıs 2019 Pazar 13:38
Bahçeli'den İstanbul seçimleri mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın kararı öncesi yaptığı açıklamada, 'Elbette YSK'nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul'da bulunacağım, karargahımızı İstanbul'da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım' ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, YSK'nın İstanbul kararı öncesi seçimin tekrarlanması gerektiği mesajı verdi.

Bahçeli açıklamasında, 'İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddialar YSK'ya sunulmuştur. Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. Yüksek Seçim Kurulu'nun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız' ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

'Elbette YSK'nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul'da bulunacağım, karargahımızı İstanbul'da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım.'

CHP'YE TEPKİ

Bahçeli, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarını isim vermeden eleştirirken, 'CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır' ifadelerini kullandı. Bahçeli şunları söyledi:

'CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay'da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK'yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP'nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP'li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir.'

RAMAZAN MESAJI

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden MHP lideri, 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerife'ye ulaşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Ramazan ayını canı-ı gönülden tebrik ediyor, dualarımızın, tutacağımız oruçların kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum' dedi.

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılara tepki gösteren Devlet Bahçeli, 'Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki binasını da hedef almıştır. İsrail saldırganlığını kınıyorum. Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansı'nın çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum' dedi.

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