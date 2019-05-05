USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere “Kızılay’da yürüyemezsiniz” diyerek açıkça saldırıyor" dedi.

Siyaset / 05 Mayıs 2019 Pazar 10:36
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki “Yassıada zihniyeti”nin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. “Yüce Divan’a gidersiniz” diye tehdit siyasetine devam etti.

Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere “Kızılay’da yürüyemezsiniz” diyerek açıkça saldırıyor.

En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, “milletin divanı” yerine “Yassıada divanı” koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki...

Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.

Tüm bunların tek hayırlı tarafı demokrasi mücadelesini ne kadar güçlü tutmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmasıdır. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor.

Demokrasi nehri, hukuk yatağında akar, biz buna inanıyoruz. CHP, millet iradesinin sınırının Yassıada zihniyeti olduğuna inanmaya devam etsin. Biz de bu zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Ak PartiYassıada


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı