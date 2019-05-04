Bakanlık teslim olan terörist sayısını açıkladı

Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığıörgütten kaçışların son yılların en üst seviyesine çıktığını açıkladı.



Terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemlerin de denendiği ifade edilirken, bu süreçte ailelerin de desteği alınarak yürüten ikna çabaları sayesinde 2019 ilk dört ayında 127 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan 82'si terör örgütünden ikna yöntemiyle ayrıldı.



AİLELERLE İŞBİRLİĞİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada terör örgütü tarafından daha ergenlik dönemindeyken zorla dağa çıkartılan çocuklarını, örgütte maruz kaldıkları cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalardan kurtarabilmek için ailelerin de desteğine dikkat çekildi.



Çocukları dağa çıkan aileler ise pişmanlıklarını, “Keşke daha önce getirebilseydik, hiç gitmeseydi” sözleri ile ifade ediyor.



127 TERÖRİST TESLİM OLDU, BUNLARIN 82'Sİ İKNA YOLUYLA

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısını da her geçen gün artıyor. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan; 49'u ikna yoluyla teslim oldu. 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan; 135'i ikna yoluyla ve geçtiğimiz yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan; 165'i ikna yoluyla örgütten ayrıldı.



2019 yılında ise (30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla) 127 terör örgütü mensubu teslim oldu. Bunlardan 82'si ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılması sağlandı.



EVLADI İÇİN İKİ GECE KAYANIN ÜZERİNDE SABAHLADI

Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. “Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum” diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi.