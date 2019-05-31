USD (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

İki pilot son anda kurtuldu!

Milli Savunma Bakanlığınca, bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Güncel / 31 Mayıs 2019 Cuma 09:49
İki pilot son anda kurtuldu!

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bir F4 uçağının Erhaç Üssü'ne inişi sırasında, iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştuğu belirtildi.

Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Uçak PilotuF4Savaş Uçağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı