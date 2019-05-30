Sevgilisinin o sözüyle kendi kafasına sıktı!

Olay, öğle saatlerinde Şehit Bekir Matrak Apartmanı 22B Blok'ta bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte olan S.P. ve polis memuru sevgilisi Y.K. aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştı. Genç kadının ayrılma talebine olumsuz karşılık veren genç polis memuru, ‘Eğer benden ayrılırsan kafama sıkarım' diyerek intihara kalkıştı.



Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapıları'nda gümrük polisi olarak görev yapan ve yaklaşık 4 yıldır Edirne'de bulunan polis Y., beylik tabancası ile başına bir el ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, polis memuru Y.K. hayatını kaybetti.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.









Kaynak : İHA

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