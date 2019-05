Bu Hafta 9 Film Vizyona Girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.



Chris Addison'un yönettiği; Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver ve Meena Rayann'ın rol aldığı komedi filmi 'Düzenbazlar' izleyici ile buluşacak.



Frank Oz'un 1988 yapımlı 'Kirli, Çürük Ve Adi' filminin bu kez iki kadın karakter çevresinde gelişen yeniden çevrimi olan yapım; biri yüksek sosyeteden diğeri ise alt tabakadan iki meteliksiz dolandırıcının kendilerine yanlış yapan erkekleri alaşağı etmek için omuz omuza mücadele edişini konu ediniyor.



- 'Godzilla II: Canavarlar Kralı'



Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Charles Dance, Ziyi Zhang ve Ken Watanabe'nin başrolerinde oynadığı 'Godzilla II: Canavarlar Kralı'nı Michael Dougherty yönetti.



Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli film; kıyametin eşiğindeki yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini ele alıyor.



Godzilla II Canavarlar Kralı filminde, kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır. Filmde ayrıca antik çağlara ait bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanoğlunun varlığını da tehlikeye sokarlar.



- 'Ma'



'The Help' filminde birlikte çalışan yönetmen Tate Taylor ile bu filmdeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Octavia Spencer'ın yeniden bir araya geldiği 'Ma'; bir grup gencin kasabada yalnız bir biçimde yaşayan Sue Ann'le arkadaş olmaları sonucu gelişen gerilimli olayları anlatıyor.



Octavia Spencer'a başrolde Diana Silvers, Luke Evans, Juliette Lewis, Allison Janney, Missi Pyle ve Corey Fogelmanis eşlik ediyor.



- 'Astral Seyahat'



Hasan Gökalp'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi 'Astral Seyahat' Çiğdem, Ece ve Aslı isimli üç arkadaşın başına gelen olayları beyaz perdeye taşıyor.



- 'Güvercin Hırsızları'



Dram türündeki 'Güvercin Hırsızları', tek uğraşı güvercin yetiştirmek ve başkalarının güvercinlerini çalmak olan bir gencin, sekiz yaşındaki bir çocukla tanıştıktan sonra farklı yöne evrilen hayatını anlatıyor.



Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan, Burçin Sezen ve Mert Buğra Tataroğlu'nun rol aldığı filmin yönetmenliğini Osman Nail Doğan üstlendi.



- 'Enes Batur Gerçek Kahraman'



İlk filmde çekingen ve çevresiyle ilişki kuramayan, sosyal medya paylaşımlarıyla hayatının nasıl değiştiğini seyirciye gösteren Enes Batur'un devam filminde yönetmen koltuğuna bu kez Doğa Can Anafarta oturuyor.



Yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Enes Batur, Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Aslan, Ebru Şahin, Selin Deveci ve Ramin Nezir oynuyor.



- 'Kral Midas'ın Hazinesi'



Mesut Çetin'in yönettiği; İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Mehmet Ali Tuncer ve Yaşar Alptekin gibi isimlerin oynadığı 'Kral Midas'ın Hazinesi'; bir define haritasının peşine düşen bir grup arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.



- 'Onun Filmi'



Su Baloğlu ve Merve Bozcu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Onun Filmi' adlı yapım; on dört yönetmen kadının hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.



- 'Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları'



Rusya yapımı animasyon film 'Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları', zamanda yolculuk sırasında serüvenden serüvene atılan Krash ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Kaynak : AA

