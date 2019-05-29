Yalçın Topçu: “Hep yaşa sen, ey şanlı vatan, Can Azerbaycan!”

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin “doğudaki ilk demokratik cumhuriyet” olduğunun altını çizen Topçu, kurulan cumhuriyetin kısa sürede birçok alanda reforma ve yeniliğe imza attığını belirtti:



“O günlerden bugünlere savaşlardan işgallere, Hocalı ve 20 Yanvar gibi soykırımlara birçok badireler atlatan Azerbaycan'ın öz evlatları, Azerbaycan'ın kurucularından olan rahmetli Ebulfez Elçibey ve devlet ve siyaset tecrübesiyle Türk dünyasının önemli lideri olan Haydar Aliyev'in attığı temeller üzerine günümüzdeki büyük güçlü ve modern Azerbaycan'ı inşa ediyorlar. Bu mübarek iftar vaktinde kardeş Azerbaycan'ın Cumhuriyet ve bağımsızlık gününü en içten dileklerle kutluyorum. İkiz kardeşlerimizin dünya döndükçe, üç renkli bayrağının altında hür, müstakil, güvenli, özgür ve esenlikle yaşamasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum. Hep yaşa sen, ey şanlı vatan, Can Azerbaycan!”

Topçu konuşmasına şöyle devam etti:







“Azerbaycan ve Türk Dünyasının büyük lideri rahmetli Haydar Aliyev'in ifadeleri ile ‘biz bir millet-iki devletiz'. Azerbaycan ile Türkiye büyük Türk ailesinin kıymetli iki ikiz evladıdır. Birinin adı Azerbaycan Cumhuriyeti, diğerinin adı ise Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu iki ikiz kardeş devlet tasada da birdir, kıvançta da birdir, dünya döndükçe de hür ve müstakil olarak var olacaklardır, inşallah. Ankara ile Bakü ayağa kalktığı zaman, Türk dünyasının peşinden İslam dünyası ayağa kalkacak. Onlar ayağa kalktığı zaman, dünyadaki mazlum milletler de ayağa kalkacak. Yani, Türk tarih sahnesine çıktığı zaman nizam ve merhamet medeniyetinin evlatları olarak, bu derebeyi ve sömürge zihniyetinin zulmüne son verecek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar engel olamayacaklar milletlerin de ilahi kaderi var. Bizim Kaderimiz yeryüzüne nizam ve merhamet getirmek. Kesintiye uğramış olabilir ama Allah'ın izniyle tekrar o yetkiyi ve görevi üstleneceğiz, hep beraber.”







“Terör örgütünü tekne kazır gibi kazıyıp gelsinler inşallah”



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyonlara değinerek 'bugün Mehmetçik sınır ötesinde bizim kardeş coğrafyalarımızda Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın güvenliğini özgürlüğünü ve refahını sağlamak için yedi düvel tarafından beslenen, büyütülen ve lojistik destek sağlanan terör örgütleri ile mücadele halinde. Rabbim bu güzel günler hürmetine onlara yardımcı olsun. İnşallah Mehmetçiklerimizin burnu dahi kanamadan, yedi düvelin maşası olmuş bu terör örgütünü tekne kazır gibi kazıyıp gelsinler inşallah. ' dedi.







“İnanıyoruz ki; 566 yıl önceki ecdadın fetih ruhu biz torunlarında tekrar dirilecek”



Konuşmasında 29 Mayıs tarihinin İstanbul'un fethinin 566. Yıldönümünü de anan Topçu “iki dünya sultanının övgüsüne mazhar olmuş ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni ve onun kutlu askerlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnanıyoruz ki; 566 yıl önceki ecdadın fetih ruhu biz torunlarında tekrar dirilecek, başta Hâr-ı Bülbül'ün esaret altındaki toprakları olmak üzere Şuşa da mutlu olacak, Arakan'daki çocuğun da yüzü gülecek, Filistin'in mağduriyeti bitecek, kimse bizim Halep'imize ve Şam'ımıza bomba yağdıramayacak. 10 binlerce kilometre ötelerden gelip bizim kardeşlerimizin başkentlerinde güvenliklerini arayamayacaklar. Gönül coğrafyamızın bütün beldeleri hakkı olan güvenliğe, refaha ve esenliğe kavuşacaktır” diye konuştu.



Şamil Ayrım: “Uyuyan Türkleri Elçibey uyandırdı”



Programda söz alarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yükselmesinde Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emekleri olduğunu belirten Şamil Ayrım, “Allah Elçibey'e gani gani rahmet eylesin. Uyuyan Türkleri Elçibey uyandırdı. Biz Türk dünyasının değerlerine sahip çıkacağız. Geçmişimizi iyi bilmezsek geleceğimize yön veremeyiz. Haydar Aliyev şükür ki çağdaş Azerbaycan'ın kurucusuydu. Bakü-Ceyhan boru hattı tamamlandığı zaman şu lafı etmişti: ‘Türkiye ile Azerbaycan'ı möhkemce bağladık bizi artık kimse ayıramaz'. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bu kardeşlik ve dostluğun ötesinde bir milletin iki devleti adeta. Biz bu güzel bayrakların sonsuza kadar dalgalanmasını istiyoruz. Mücadelemiz Türk sevdalısı olarak bu bayrakları aşağıya düşürmemek. Bilgimizle, donanımımızla, tecrübemizle bu işi yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.



Büyükelçi İbrahim: “Bir büyükelçilikte iki devletin, tek milletin iki büyük elçisi sır sırta çalıştılar”



Sadece Azerbaycan'ın büyükelçisi olmadığını ve Türkiye'de kendi memleketinde olduğunu vurgulayan Büyükelçi Hazar İbrahim, “Cumhuriyetimiz 101 yıl önce kuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın ise kuruluşunun 100. yılı. 1919'da yılında kurulan bakanlığımız 1991 yılında elde ettiğimiz bağımsızlıktan sonra Türkiye Azerbaycan kardeşliği bütün dünyaya örnek oldu. Bizim elçiliğimiz yoktu. Bir dönem Azerbaycan yurt dışına gönderdiği büyükelçiler Türkiye Büyük Elçiliğinde görev yaptılar. Dünya da bunun eşi benzeri yok. Bir büyükelçilikte iki devletin, tek milletin iki büyük elçisi sır sırta çalıştılar. Şükür Allah'a artık dünyada sözü geçen bir devlet. Bizim kendi büyükelçiliklerimiz de var, Azerbaycan'ın ekonomik gücü de var, askeri gücü de var. O kardeşlik hiçbir zaman unutulmayacak. Çünkü 100 yıl önce de rahmetli Nuri Paşa'nın gelip Azerbaycan Bakü'yü işgalden kurtarması ve sonra Azerbaycan özgürlüğünü elde ettikten sonra 1991'de kardeş Türkiye'mizin bizim yanımızda olması tarih boyunca birbirimizin yanında olmamızı bizlere öğüt verir. Bizim Kardeşliğimiz ebedidir.



Programa Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

