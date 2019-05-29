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İstanbul ve Ankara için 'sarı alarm'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılarak 'sarı alarm' verildi.

Yaşam / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:55
İstanbul ve Ankara için 'sarı alarm'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İstanbul ve Ankara'da toz taşınımı etkili olacak.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?
Dünya ekosistemi için büyük önem taşıyan toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar, toz taşınımından en fazla etkilenen kesimdir. Afrika'da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir. Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir.

Güney AmerikaMeteoroloji Genel MüdürlüğüAfrikaİlkbaharSonbahar


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