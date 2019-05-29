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Hakurk'ta 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı sırasında meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığını açıkladı.

3. Sayfa / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
Hakurk'ta 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerce bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Kaynak : İHA

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