Binali Yıldırım'dan büyük müjde! Birinci ve İkinci köprü ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjdeli haber geldi. Binali Yıldırım, 1. ve 2. köprü geçişlerinin motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını son dakika olarak açıkladı. Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.



Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım son dakika önemli açıklamalarda bulundu.



DOĞALGAZA YÜZDE 10 İNDİRİM



Binali Yıldırım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını açıklayarak, doğalgazda da yüzde 10 indirim yapılacağını kaydetti.

