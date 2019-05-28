USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,77 - 6,78

Binali Yıldırım'dan büyük müjde! Birinci ve İkinci köprü ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjdeli haber geldi. Binali Yıldırım, 1. ve 2. köprü geçişlerinin motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını son dakika olarak açıkladı. Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.

Siyaset / 28 Mayıs 2019 Salı 10:28
Binali Yıldırım'dan büyük müjde! Birinci ve İkinci köprü ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjdeli haber geldi. Binali Yıldırım, 1. ve 2. köprü geçişlerinin motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını son dakika olarak açıkladı. Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım son dakika önemli açıklamalarda bulundu.

DOĞALGAZA YÜZDE 10 İNDİRİM

Binali Yıldırım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını açıklayarak, doğalgazda da yüzde 10 indirim yapılacağını kaydetti.

Binali Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı