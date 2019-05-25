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Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Ekonomi / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:56
Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, ikramiye ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildiren Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ile 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, 'Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA

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Ramazan BayramıSosyal HizmetlerZehra Zümrüt Selçuk


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