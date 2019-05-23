Kızıl Ordu askerlerine yarım asır sonra cenaze töreni

Rusya'nın Kaluga bölgesinin Yukhnovsky kentinin Dolina köyünde 1942 yılında Sovyetler Birliği'nin cephesinde ölen askerlere ait 125 toplu mezar bölgede yapılan kazılardan sonra geçtiğimiz günlerde bulundu. Alman askerleriyle çatışırken cephede hayatlarını kaybeden Kızıl Ordu'ya bağlı 125 askerin kimlikleri ayrı ayrı tespit edildi. Bu işlemlerin ardından Rusya'nın güvenlik birimlerinden biri olan Rusya Ulusal Muhafızları Birimi (Rosgvardiya) tarafından cephenin bulunduğu köyde askeri tören gerçekleştirildi.



Yapılan törende 50'den fazla Rus askeri görev alırken kimlikleri tespit edilen Kızıl Ordu askerlerinin yakınları da törenlerde yer aldı.



TABUTLARI KIZIL BAYRAĞA SARILI TAŞINDI



Yapılan askeri törenlerde Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu marşları çalındı. Kızıl Ordu askerlerinin tabutları yalnızca Sovyetler Birliği'nin simgesi haline gelen kızıl bayrağa sarıldı. Rosgvardiya Birliği Başkanı Vitaly Semin törende yaptığı konuşmada, 'Bugün toprakları için savaşan birçok askerimizi toprağa verdik. Birçok asker bu savaşta cepheye gitti ve geri dönemedi. Bizim görevimiz nesilleri birbirine kavuşturmaktır. Bu nedenle torunları büyüklerine kavuşturmak için çalışmalara devam ediyoruz. Daha bulunamayan birçok askerimiz var” dedi.



Kaynak : İHA

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