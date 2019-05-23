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İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yaşam / 23 Mayıs 2019 Perşembe 18:30
İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz'e dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Sağanak YağışMeteoroloji Genel MüdürlüğüBatı KaradenizSu BaskınıDolu Yağışı


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