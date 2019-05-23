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Herkesin birbirini aldattığı aile!

Canlı yayına bağlanan kadının anlattıkları 'bu kadar da olamaz' dedirtti.

Televizyon / 23 Mayıs 2019 Perşembe 15:04
Herkesin birbirini aldattığı aile!
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Beyaz Tv'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına bağlanan kadının anlattıkları herkesi şaşırttı.

Kadın izleyici nişanlısının ailesinde yaşananları anlatırken, Türkiye'de aile yapısının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İLİŞKİLERİNİ ANLATTI

Nişanlısının ailesinde aldatmaların olduğunu söyleyen kadın, kayınbabasının kaynanasını, kaynanasının kayınbabasını aldattığını söyledi. Küçük görümcesinin ise kendisinden 25 yaş büyük birisiyle beraber olduğunu belirten kadın, bunu yapanın ise büyük ablaları olduğunu ifade etti.

'BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM'
Anlatıların karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nur Viral 'Ben hayatım böyle bir şey duymadım. Sizin aile Dallas'ı geçmiş' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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