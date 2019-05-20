Edirne'de 'Gül Tarımı' Atağı

CİHAN DEMİRCİ - Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde gül bahçelerini anlattığı Edirne'de gül tarımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor.



Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Bulgaristan'daki Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü'nden alınan kokulu ve yağlık gül fidanı örnekleriyle, bölgede adaptasyon çalışması gerçekleştirildi.



Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Gül ve lavantanın önemli uçucu yağ bitkilerinden olduğunu belirten Tülek, 'Enstitü olarak bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu iki ürün üzerinde önemle duruyoruz. Özellikle Edirne için gülün tarihi bir önemi de var. Osmanlı'da Edirne'nin gül yetiştirilen önemli vilayetlerinden olduğunu biliyoruz. Bu bilginin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer aldığını görüyoruz fakat bu kültür çeşitli nedenlerle Edirne'de kaybolmuş.' diye konuştu.



- Bulgaristan'dan gül genetiği alındı



Özellikle yağlık gül çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Tülek, şunları kaydetti:



'Ülkemizde gül bilindiği üzere sadece Isparta ve civarında yağ amaçlı yetiştiriliyor. Edirne'nin yakınında olan komşu ülke Bulgaristan da gül yağı üretiminde dünyadaki önemli aktörlerden biri. Ekolojik olarak bakıldığında Edirne'nin gül tarımına elverişli olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu kapsamda bölgemizde gül tarımı için adaptasyon çalışmasını tamamladık. Bu çalışmanın sonucunda bölgemizde gül tarımının yapılacağına kanaat getiriyoruz.'



Bulgaristan Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tülek, Bulgaristan'daki genetik kaynaklardan gül temin ederek, adaptasyon çalışmaları yaptıklarını vurguladı.



Gülün Edirne için tarihi geçmişiyle birlikte alternatif bir ürün olacağını dile getiren Tülek, 'Geçmişte Edirne, Osmanlı'nın gülden üretilen ürünlerin tedarik merkeziydi. Özellikle gül yağı anlamında Edirne'nin önemli bir merkez olduğunu tarihi kayıtlarda görüyoruz. Edirne'nin geçmişte olduğu gibi önemli bir üretim merkezi olması ve bunun yanında da gülün çiftçimiz için alternatif bir ürün olmasını istiyoruz.' dedi. Kaynak : AA

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