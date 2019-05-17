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Altın Palmiye Ödül Töreni'ne damgasını vurdu

2018 yılında zirveye ulaşan Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, Uluslararası Ödül Töreni olan Altın Palmiye Ödül töreni 2018'in en iyi Sosyal Medya Uzmanı seçilmişti.

Yaşam / 17 Mayıs 2019 Cuma 16:39
Altın Palmiye Ödül Töreni'ne damgasını vurdu

Yurtdışında olmasından dolayı törene katılamayan Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, ilk başarı hikayesini anlattı.

İzmirli en iyi sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl şunları söyledi;

"En baştan beri hedefimiz en dürüst, en güvenilir ve en iyisi olmakdı. Fakat en iyi olarak seçilmiş olsamda sektörümde çok iyi arkadaşlar var. Benim avantajımda 2018'de geldiğimizde 2 sinema filmine imza atmış olmam, 1 kitap yazmış olmam, 2 tane dünya çapında vizyona girmiş filmde payımın olması, geçmişte aldığım ödüller ya da teşekkürler ile birlikte sonunda hedeflerimize ulaştık. Ben ve ekibim olarak her zaman güzel şeyler yapmaya çalıştık ve emeklerimizin karşılığını bu güzel ödül ile almış olduk. Umuyorumki ilerleyen vakitlerde yurtdışında da ödüller alabiliriz. Bunun içinde yurtdışında çok kapsamlı şirket ve kişilerle çalışıyoruz. Yönettiğimiz reklamların başarılı sonuç alması ile birlikte oradaki ödül törenlerindede yerimizi almak istiyoruz. İzmirli olarak böyle bir ödülü memleketime kazandırabilmiş olmak çok onur ve gurur verici. Yanımızda olan ve destekleyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sosyal Medya


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