Müze Kart'ta Milli Mücadele'nin 100. Yılına Özel Tasarım

Müze kartların, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin 100. yılına özel tasarımında, dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı üzerinde, cepheye top mermisi taşıyan kadın ve erkek figürleri yer alıyor.



Kartın sol alt kısmında 100 rakamının ikinci sıfırı ay-yıldız şeklinde resmedilirken aynı zamanda yan yana gelen iki sıfır sonsuzluk işaretini yansıtıyor. Rakamın hemen altında da 'Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' ibaresine yer veriliyor.



Özel tasarımlı Müze Kart, www.muze.gov.tr adresinden ve tüm müze, ören yeri gişelerinden temin edilebilir.



Kaynak : AA

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