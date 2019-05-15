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Yeni askerlik sistemi yasalaşıyor

Zorunlu askerlik süresinin 6 aya indirildiği ve isteyen herkesin bedelliden faydalanabildiği sistem seçim öncesi yasalaşacak.

Güncel / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:11
Yeni askerlik sistemi yasalaşıyor

Türkiye bir yandan 23 Haziran'da yapılacak seçimin gündemini yaşarken bir yandan da bazı önemli yasaların Meclis'e gelmesini bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı çalışmada yeni askerlik sisteminin detaylarını belirlemişti.

SEÇİM ÖNCESİ YASALAŞACAK

Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis'e getirilmesi ve seçim öncesi yasalaşması bekleniyor.

YENİ SİSTEMDE BEDELLİ 31 BİN LİRA

Yeni askerlik sisteminde askerlik çağına gelmiş herkes 31 bin 343 lira ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek. Ayrıca yeni sistemde askerlik süresi de kısaltılıyor. Buna göre askerlik 6 aya düşürülüyor. 6 aydan sonra isteyen bir 6 ay daha maaşlı bir şekilde askerde kalabilir.

Savunma BakanlığıAskerlik SüresiTürkiye


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