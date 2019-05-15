Yeni askerlik sistemi yasalaşıyor

Türkiye bir yandan 23 Haziran'da yapılacak seçimin gündemini yaşarken bir yandan da bazı önemli yasaların Meclis'e gelmesini bekliyor.



Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı çalışmada yeni askerlik sisteminin detaylarını belirlemişti.



SEÇİM ÖNCESİ YASALAŞACAK



Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis'e getirilmesi ve seçim öncesi yasalaşması bekleniyor.



YENİ SİSTEMDE BEDELLİ 31 BİN LİRA



Yeni askerlik sisteminde askerlik çağına gelmiş herkes 31 bin 343 lira ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek. Ayrıca yeni sistemde askerlik süresi de kısaltılıyor. Buna göre askerlik 6 aya düşürülüyor. 6 aydan sonra isteyen bir 6 ay daha maaşlı bir şekilde askerde kalabilir.