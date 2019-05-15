Yazar Serbes hakkındaki bilimsel mütalaaya itiraz

İzmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Serbes hakkında Yargıtay'a sunulan bilimsel mütalaanın gerçeği yansıtmadığını savunarak, değerlendirmeye tabi tutulmaması için dilekçe sundu.



Serbes'in temyiz incelemesinin yapılacağı Yargıtay 12. Ceza Dairesine sunulan dilekçede, Serbes'in avukatı Ersan Şen'in istinaf başvuru dilekçesinin ekinde Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin antetli kağıdına basılı halde Uzman Dr. Çezar Atasoy'a ait mütalaa sunulduğu belirtildi.



Belgenin her ne kadar hastane adına verilmiş gibi gözükse de ilgili hastanenin bilgisi dışında hazırladığı belirtilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:



'Dilekçe ekinde sunulu Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin Başhekimi ve mesul müdürü uzman doktor Armanak Mazaduryan tarafından imzalanan yazısında da bu belgenin hastane onaylı olmadığı sadece Uzman Dr. Çezar Atasoy'un şahsi kanaatlerini yansıttığı belirtilmiştir. Hastane tarafından verilmiş gibi düzenlenip Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi antetli kağıda basılan bu belgenin mahkemeyi yanıltmaya yönelik olduğu ve tarafsızlığını kaybettiği açıktır. Bu sebeple mahkemeyi yanıltmaya yönelik olarak hazırlanan, bilimsel dayanaktan yoksun ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan bu mütalaanın sayın mahkemenizce değerlendirmeye tabi tutulmamasını arz ve talep ederiz.'



Mütalaada, olayın ilacın etkisi altında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin kesin olarak söylenemeyeceği vurgulanmıştı.



Olay



İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı onamış, taraflar kararı temyize götürmüştü. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık Emrah Serbes hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince onanan 13 yıl 4 aylık mahkumiyet kararını tarafların itirazları üzerine incelemiş, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar vermişti. Kaynak : AA

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