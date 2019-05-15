Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sisteminin Washington'da yarattığı rahatsızlık hakkında şu ifadeleri kullandı:



'ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Erteleme veya durdurma gündemde değil. Şu anda ertelemeyi konuşmanın zamanı değildir.'