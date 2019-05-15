Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

ABD ile S-400 gerilimi hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Şu anda ertelemeyi konuşmanın zamanı değildir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sisteminin Washington'da yarattığı rahatsızlık hakkında şu ifadeleri kullandı:
'ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Erteleme veya durdurma gündemde değil. Şu anda ertelemeyi konuşmanın zamanı değildir.'