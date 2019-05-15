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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

ABD ile S-400 gerilimi hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Şu anda ertelemeyi konuşmanın zamanı değildir" dedi.

Siyaset / 15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:32
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sisteminin Washington'da yarattığı rahatsızlık hakkında şu ifadeleri kullandı:

'ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Erteleme veya durdurma gündemde değil. Şu anda ertelemeyi konuşmanın zamanı değildir.'

WashingtonMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri BakanıRusya


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