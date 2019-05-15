2 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. 6 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçan Fatma Hamide (25) kocası Vail Idılbi (39) ile Halep'ten Adana'ya geldi. Bir kız bir erkek çocuğu olan çiftin Adana'da 2017 yılında Muhammed Idılbi ismini verdikleri bir erkek çocukları daha oldu. Yenibey Mahallesinde tek odalı 2 metrekarelik bir evde yaşayan ailenin çocukları Muhammed Idılbi, televizyon masasının çekmecesiyle oynamaya başladı.







Bu sırada masanın üzerindeki televizyon çocuğun üzerine düştü. Televizyonun altında kanlar içindeki çocuğunu gören annesi feryat etti. Hemen eve koşan komşuları ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Muhammed Idılbi'nin cenazesi ailesi tarafından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.



Anne ve baba çocuklarını kaybettikleri evi terk ederek akrabalarına gitti.



Çocuğun kuzeni Muhanned Idılbi çocuğun çekmece ile oynarken televizyonun düşmesi sonucu öldüğünü anlattı. Bu sırada masanın üzerindekiçocuğun üzerine düştü. Televizyonun altında kanlar içindeki çocuğunu gören annesi feryat etti. Hemen eve koşan komşuları ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Muhammed Idılbi'nin cenazesi ailesi tarafından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.Anne ve baba çocuklarını kaybettikleri evi terk ederek akrabalarına gitti.Çocuğun kuzeni Muhanned Idılbi çocuğun çekmece ile oynarken televizyonun düşmesi sonucu öldüğünü anlattı.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.