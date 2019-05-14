Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Kaynak : AA

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