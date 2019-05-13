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FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

3. Sayfa / 13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:56
FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen eski polis memuru 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 46 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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