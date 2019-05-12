Cinsel istismara 30 yıl hapis

Çocuklara yönelik cinsel istismar davalarından birinde mahkeme örnek bir karar verdi. Birlikte yaşadığı kadının 11 yaşındaki kızının ağzını kapatıp “Annene söyleme, seni öldürürüm” diye tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Selim Karataş, 30 yıl hapse mahkum oldu.



İstanbul’da birlikte yaşadığı kadının 11 yaşındaki kızı K.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Selim Karataş hakkında, küçük kızın öz babası şikâyetçi oldu. K.S., babasından boşanarak Selim Karataş ile birlikte yaşayan annesinin yanına gelerek 1-2 ay kaldı. Bu süre içinde annesinin sevgilisinin cinsel istismarına maruz kaldı. K.S.’nin babasının şikayeti üzerine açılan soruşturma sonunda, Selim Karataş hakkında “sarkıntılık suretiyle cinsel istismar” suçundan dava açıldı.



‘Bakmakla yükümlüsün’



İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında sanıktan şikâyetçi olan, K.S.’nin babası R.S., “Kızım şu an psikolojik tedavi görüyor. Geçmişini unutamıyor. Ceza almasını istiyorum” dedi. Sanık Selim Karataş ise suçlamaları reddederek beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selim Karataş’ı “cinsel istismar” suçundan, kastın yoğunluğu, mağdurun sanık ile arasındaki yaş farkı, suçun işleniş biçimini dikkate alarak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, annesi gibi K.S.’nin de yanında kaldığı Selim Karataş’ın bakım yükümlülüğü altında olduğuna dikkat çekti. Mahkeme, sanığın cinsel istismar suçunu bakım sorumluluğunda olan birine karşı işlediğini belirtip, cezayı 30 yıla çıkardı.