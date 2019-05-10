USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Tunus'ta göçmen faciası

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı TAP, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını ve en az 70 göçmenin boğulduğunu, 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ise Libya'dan hareket ve Tunus açıklarında alabora olan teknede en az 50 göçmenin öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Dünya / 10 Mayıs 2019 Cuma 16:04
Tunus'ta göçmen faciası

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı TAP, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını ve en az 70 göçmenin boğulduğunu, 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ise Libya'dan hareket ve Tunus açıklarında alabora olan teknede en az 50 göçmenin öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Göçmenleri taşıyan teknenin Tunus'un Safakes kentinin 65 km açıklarında battığı belirtildi.

BMMYK'nin 'Umutsuz Yolculuklar' adıyla yayımlanan raporunda 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300 olduğu ve bu sayının son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedilmişti.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konulmuştu.

AvrupaBirleşmiş MilletlerLibyaTunus


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı