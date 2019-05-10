Tunus'ta göçmen faciası

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı TAP, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını ve en az 70 göçmenin boğulduğunu, 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ise Libya'dan hareket ve Tunus açıklarında alabora olan teknede en az 50 göçmenin öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.



Göçmenleri taşıyan teknenin Tunus'un Safakes kentinin 65 km açıklarında battığı belirtildi.



BMMYK'nin 'Umutsuz Yolculuklar' adıyla yayımlanan raporunda 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300 olduğu ve bu sayının son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedilmişti.



Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirilmişti.



Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konulmuştu.