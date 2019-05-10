Avrupa Kolejine Türk Modeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin sadece bugününe değil, yarınına da yatırım yapan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının değerli katkılarıyla yürütülen Avrupa Koleji Burs Programı kapsamında yetişen nitelikli AB uzmanı sayısının her geçen gün arttığını ve bursa hak kazanan 13 başarılı gencin AB sürecinin öncüleri arasında yer alacaklarını belirtti.



Kendisi de Avrupa Koleji mezunu olan Kaymakcı, 'Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 181 Türk öğrenci Kolejden mezun olmuştur. Avrupa Koleji Burs Programı geleceğin avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye'nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır' ifadelerini kullandı.



Burs almaya hak kazanan bursiyerler, Avrupa Koleji bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Avrupa Hukuku, Avrupa Ekonomisi, Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşacak. Avrupa Kolejinden mezun olacak başarılı gençler, yakın gelecekte avrokrat olarak Türk kamu kurumlarında, özel sektörde, düşünce kuruluşlarında, akademik dünyada ve iletişim alanında önemli görevler üstlenecek.



Avrupa Koleji Burs Programı nedir?



Belçika'nın Bruges kenti ve Polonya'nın Varşova şehri yakınlarındaki Natolin'de iki ayrı kampüste eğitim veren Avrupa Koleji, Avrupa çalışmaları alanında Avrupa'nın en nitelikli uzmanlarını yetiştiren eğitim kurumları arasında yer alıyor. Kuruluşundan bugüne 181 Türk öğrenci Avrupa Kolejinde 1 yıllık yüksek lisans eğitimi aldı. Bu öğrencilerin 103'ü Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Türk özel sektörünün desteğiyle yürütülen burs programı kapsamında bu imkândan faydalandı. Kaynak : İHA

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