Edinilen bilgilere göre, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, bölücü terör örgütü üyesi olduğu saptanan ve sözde “Kürdistan Ulusal Kongresi”nin Stokholm temsilciliğinde eylem ve faaliyette bulunan Mehmet Halit A.'nın İstanbul'da olduğu bilgisini edindi. Yapılan çalışmayla yakın takibe alınan PKK'lının adresi belirlendi. MİT ve İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü Kartal'da zanlının kardeşinin evinde saklandığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.



TEM Özel Tim ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı Mehmet Halit A. gözaltına alındı.



Yakalandıktan sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “terör örgütü üyeliği”nden tutuklanarak cezaevine konuldu.



Yakalanan Mehmet Halit A.', örgütün talimatları doğrultusunda sözde “Kürdistan Ulusal Kongresi” ve İsveç Kürt Konseyi'nin talimatlarını yerine getirmek, PKK adına faaliyette bulunmakla suçlanıyor. Kaynak : İHA

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