İntihar etmek isteyen kişiyi Davutoğlu ikna etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.



O SIRADA DAVUTOĞLU GEÇİYORDU

Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu.



Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.

















