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İntihar etmek isteyen kişiyi Davutoğlu ikna etti

Yeni parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu, köprüde AK Parti tişörtüyle intihar etmek isteyen bir kişiye elini uzattı.

Güncel / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:59
İntihar etmek isteyen kişiyi Davutoğlu ikna etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

O SIRADA DAVUTOĞLU GEÇİYORDU
Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu.

Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.








İntiharEdirneAhmet Davutoğlu


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