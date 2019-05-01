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Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı arayarak taziyelerini iletti.

Güncel / 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:43
Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camiasına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Kaynak : İHA

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