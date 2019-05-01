Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camiasına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kaynak : İHA

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