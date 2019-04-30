TSK terör hedeflerini vurdu

Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. Saldırı sonrası terör mevzileri vuruldu, 30'a yakın terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019’da YPG/PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, üç askerin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.



Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında Tel Rıfat kırsalındaki Maranaz, Merkiye ve Minnak köylerini tanklarla ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Özgür Suriye Ordusu güçleri ise doçkalarla teröristlerin bulunduğu noktaları vurdu.



30'a Yakın Terörist Etkisiz Hale Getirildi



Yerel kaynakların ve güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Maranaz köyünde 30'a yakın YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin, Tel Rıfat'tan Maranaz köyüne Fırat Kalkanı bölgesine sızmak amacıyla geldiği belirlendi.