Aday öğretmenler Diyarbakır'ı tanıyor

İlk varış yeri olan On Gözlü Köprü'de davul zurna eşliğinde geçirilen eğlenceli anların ardından Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Gazi Köşkü'nde gerçekleştirilen kahvaltı programında aday öğretmenlerle bir araya geldi. Aday öğretmenler, şehir kimliği tanıma faaliyeti kapsamında Keçi Burcu, 5. Harem-i Şerif olan Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare, Bakırcılar Çarşısı, Hasan Paşa Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi ve Hz. Süleyman Türbesi'ni gezdi. Bir sonraki durak olarak Eğil'e giden aday öğretmenler, burada tekne turuna katıldı.



Ülkenin dört bir yanından Bismil'e atanan öğretmenlere kenti tanıtmayı, Diyarbakır'ın din, dil ve kültür mozaiğin anlatmayı amaçladıklarını belirten Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, “Kendi tarih ve kültürümüze ayna tuttuğumuz bu tür gezi iklimleriyle güzel bir kültür alışverişinde bulunma imkanı oluşturuyoruz. İlçemize gelen öğretmenlerimizi mutlu etmeyi, Bismil insanının samimiyet ve sıcaklığını aktarabilmeyi amaçladık ve bunda da başarılı olduk. Öğretmenlerimiz, bu sayede tarihi mekanları gezerek Diyarbakır ilinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanında hoşgörü ve kardeşlik atmosferini teneffüs etti. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarı dolu uzun yıllar diliyorum” dedi.



Kaynak : İHA

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