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O sapık yakalandı! Kadınlara...

Samsun'da hakkında 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçundan birçok suç kaydı bulunan A.A. (38), sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

3. Sayfa / 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:40
O sapık yakalandı! Kadınlara...

Olay, saat 20.30 sıralarında, Atakum ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 genç kadına cinsel organını gösterdi. Çevredelerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, kadınlar durmu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu için karakola götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Polis MerkeziSaldırı


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