Konut hesabına destek yükseldi

İlk defa ev sahibi olacaklar için açılan konut hesabında devlet katkısı miktarı yaklaşık 25 bin liraya yükseldi. En az 3 yıl birikim yapma şartı aranan hesaplarla toplam birikimin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı almak mümkün.



Kimler başvurabilir?



7 Nisan 2015 itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, konut hesabı açabiliyor. Herhangi bir emlakta hissesi bulunanların hesap açmasında sakınca bulunmuyor.



Konut satın almadan önce hesapta en az 36 ay para tutmak ve para çekmek aranan şartlar arasında. 18 yaşından küçükler için de veli ya da vasisi tarafından konut hesabı açılabiliyor.



Hesaba para nasıl yatırılıyor?



Konut hesabı için aylık ya da 3 ayda bir ödeme seçeneği bulunuyor, bu seçenek yılda bir değiştirilebiliyor. Devlet katkısı için anlaşılan süre üzerinden düzenli ödeme yapmak gerekiyor. Konut hesabı, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat olarak faizli ya da faizsiz olarak açılabiliyor. Düzenli ödemelere ilişkin alt sınır ve üst sınır içinde kalmak kaydıyla farklı tutarlar yatırılabiliyor. Birden fazla konut hesabı açılamıyor, konut hesabı için ortak hesaplar da geçerli olmuyor. Hesapta devlet katkısı tutarları ve ödemelerdeki alt-üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Açılış esnasında hesaba, 2019 için bir defaya mahsus olmak üzere azami 46 bin 579 TL para yatırabiliyor.



Birikim hangi şartla çekiliyor?



Konut satın aldıktan sonra 6 ay içinde gerekli belgelerle bankaya başvuranlar devlet katkılı konut hesabından para çekebiliyor. 12 aylık dönem içerisinde, konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınıyor. Konut hesabından çekim hakkı sonrasında hesapta kalan bakiyenin, hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması da şartlar arasında.