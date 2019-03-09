Tapuda yeni dönem! Bunu yapan...

Gayrimenkul alışverişi bir güven işi. Alım-satımlarda sahte-para, hırsızlık ve dolandırıcılığa maruz kalanlar hem mülklerinden oluyor hem de para kaybediyor. Bu yetmezmiş gibi şiddete uğrayanlar da var. Geçtiğimiz günlerde buna örnek bir olay yaşandı. İstanbul Çekmeköy'de evini satıp tapu dairesinden çıkan bir kişi gaspçıların hedefi olup hem 225 bin lira kaybetti hem de araçla metrelerce sürüklendi.



GÜVENLİ TAPU DEVRİ



Posta'dan Meltem Kara'nın haberine göre; Ev alıp-satarken kötü niyetli kişilerle alışveriş halindeyseniz, paranın sahte çıkması ya da parayı alan satıcının tapu dairesine gelmemesi gibi riskler var. Ayrıca çanta dolusu parayla bankadan ya da tapu dairesinden çıkınca gasp gibi tehlikelerle de karşılaşabilirsiniz. Bunları önlemek için teknolojinin de gelişmesiyle alıcı ve satıcıların ödeme yapabileceği güvenli birçok yöntem geliştirildi.



TAPUTAKAS SİSTEMİ



Bunlardan biri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen ‘Taputakas' uygulaması. Taputakas ile risksiz ve güvenli ödeme yapılabiliyor. Sistem, mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesini amaçlıyor. Sistemde gayrimenkul ile satış bedeli olan nakit eş zamanlı olarak el değiştiriyor, nakit taşıma riski ortadan kalkıyor. Böylece parada sahtecilik ve hırsızlık olaylarına karşı koruma sağlanıyor.



YALNIZCA 70 LİRA



Taputakas uygulamasını kullananlar bloke çek veya noter masraflarından kurtularak 70 lira ücretle satış işlemi gerçekleştirebiliyor. Aynı ücreti alıcı da ödüyor. Toplam maliyet 140 lira oluyor. İşlem iptal edilirse bu ücretin iade edilmediğini de ekleyelim.







DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ DE VAR



Gayrimenkul alışverişleri için danışmanlık hizmeti veren birçok firma da bulunuyor. Bu firmalar alıcı ile satıcıları Takasbank'ta olduğu gibi buluştururken, tapu işleminin kuralına uygun şekilde hazırlanması, tapu senedinin tutarlılığı gibi bilgileri kontrol edip, riskleri en aza indirmek için hizmet veriyor.



NE YAZIK Kİ YAYGIN DEĞİL



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, alım-satım için başvuranlara gönderdiği mesajlarda ‘Taputakas'ı önermesine rağmen uygulama çok fazla kullanılmıyor. Bunun nedeni, evin değerini düşük gösterip daha az vergi ve tapu harcı ödemek. Çünkü Taputakas gibi uygulamalar tercih edildiğinde evin gerçek satış değeri ortaya çıkıyor. Ancak önümüzdeki günlerde gayrimenkul satışında değerleme zorunlu olacak ve herkes evin gerçek satış değerini bildirecek. Durum böyle olunca Taputakas gibi uygulamaların kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.