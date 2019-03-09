Haydar Yılmaz: Otobüslerimize saldırıyorlar

Bazı CHP'lilerin DSP'ye geçmesi sonrası iki parti arasıda yaşanan gerginlik hala devam ediyor.



'BUNLARI YAPTIRAN KİM'



CHP'li Çankaya Belediyesi'nin 4 çalışanı tarafından pankartlarının yırtıldığını belirten DSP'li Haydar Yılmaz, 'Dün gece her taraftaki pankartlarımızı kesiyorlar. Dün gece de seçim otobüsümüze saldırdılar. Yakalandı bu çocuklar. Dördü de Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçi. Bu çocukları tanıyorum, böyle bir şey yapacak insan değiller. Bunları yaptıran kim?







SÜLEYMAN SOYLU'DAN YARDIM İSTEDİ



Bundan sonra afiş yırtmayı, otobüse saldırmayı kabul etmiyoruz, ben buradan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da seslenmek istiyorum. Çünkü 3-5 gün oldu biz sahaya çıkalı, bir tedirginlik başladı bunlarda ve hem pankart yırtmalar hem otobüse saldırmalar başladı. Bunun tedbirini Sayın Bakanımızın emriyle alınacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.