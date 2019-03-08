En İyi Online Çiçek Siteleri (Aynı Gün Teslim)

Eskiden sevdiklerimize çiçek göndermek istediğimiz zaman, aradığımız çiçeği bulabilmek için bir sürü çiçekçi dükkanı dolaşmak zorunda kalırdık. Kimi zaman da telefonda istediğimiz çiçeğin nasıl olduğunu anlatır görmeden bir çiçek sipariş etmek durumunda olurduk ama teknolojinin de etkisiyle- artık devir değişti.

Çiçek göndermenin en kolay ve hesaplı yöntemi olan online çiçek siteleri sayesinde birçok çiçeğin fotoğrafına bakarak dilediğimiz çiçek aranjmanını seçebiliyor, çiçeği göndermek istediğimiz tarih ve saati planlayabiliyor ve kendimize en uygun şekilde ödeme şeklini ayarlayabiliyoruz.

Aynı gün teslimat şanslı ile son anda aklınıza gelen özel anları bile kaçırmadan sevdikleriniz için çiçek sipariş edebilir, çiçekleriniz ile birlikte dilediğiniz notun yazılı olduğu kartı da hazırlayabilirsiniz. Online çiçek siparişi verebileceğiniz en iyi ve en güvenilir online çiçek siteleri;

Ciceksepeti.com

On binlerce çiçek aranjmanının bir arada bulunduğu ciceksepet.com ile Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriniz için çiçek siparişi verebilir, sipariş etmiş olduğunuz çiçeğin hazırlanma, dağıtıma çıkma ve teslim edilme sürecinden mail ve sms ile haberdar olabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz çiçeklere kalbinizin en derininden gelen kelimelerle çiçek notları ekleyebilir, dilerseniz Çiçek Sepeti'nin sizler için hazırlamış olduğu hazır kart mesajlarından seçebilirsiniz.

ciceksepeti.com'dan fotoğraflı ve isme özel olarak düzenlenen birçok çiçek aranjmanı ile sadece sevdiklerinize özel olarak hazırlanan, benzersiz hediyeler göndermek de mümkün.

Aynı zamanda ciceksepeti.com'dan bölgenizdeki butik çiçekçilerin hazırlamış oldukları özel tasarım çiçeklerden de dilediğinizi seçebilir, özenle hazırlanan çiçekleri sevdikleriniz için sipariş edebilirsiniz. Çiçek Sepeti mobil uygulaması üzerinden de siparişinizi kolayca verebilir, sipariş kontrolünü yapabilir ve siparişleriniz için fotoğraf ya da videolu özel notlar ekleyebilirsiniz.

Cicek.com

Çiçek göndermek istediğiniz semti seçtiğiniz anda size en yakın çiçekçilerin hazırlayacağı çiçekleri önünüze sunan cicek.com'dan sipariş verebileceğiniz binlerce çiçek aranjmanı modeli bulunuyor. cicek.com üzerinden farklı tarz ve konseptlere en uygun çiçeklere yalnızca saniyeler içerisinden ulaşıp siparişinizi birkaç tıklamada tamamlayabilirsiniz.

Rengarenk güller, mis kokulu papatyalar, orkideler, lilyumlar ve onlarca saksı çiçeği arasından dilediğinizi belirleyip, size en uygun olan ödeme seçenekleri arasından seçim yaparak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

Anneye, sevgiliye, arkadaşa, öğretmene, mühendise ya da kendine; cicek.com'dan herkes için çiçek siparişi vermek mümkün.

444cicek.com

Doğum günleri, yıldönümleri, terfi ya da yeni iş tebrikleri ya da sevdiklerinizi gülümsetmek istediğiniz, canınızın çiçek göndermek istediği her an için 444cicek.com'dan çiçek siparişi verebilirsiniz. Aynı gün teslimatlı çiçek siparişi alan 444cicek.com ile güvenli online çiçek alışverişi yapabilirsiniz. Bunların yanında yeni bebek, özür dileme ya da tören konseptli çiçek tasarımlarına da kolayca ulaşabilir, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

444cicek.com'da yılın özel günlerinde, o günlere özel olarak hazırlanan çiçek tasarımlarını da bulabilmek mümkün. Anneler Günü, Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günler için tasarlanan, günün temasına uygun olarak hazırlanan çiçek aranjmanlarına tek tıkla ulaşabilir, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Çiçek göndermek sevdiklerimize olan hislerimizi dile getirmede en büyük yardımcımızdır. Yanlarında olamadığımız anlarda “Buradayım işte!” demenin, “Seni çok seviyorum” diye haykırmanın en nazik ve mis kokulu yöntemidir. Bazen gün içerisinde gelir aklımıza sevdiklerimize çiçek göndermek. Bazen neredeyse gün bitiyordur ama çiçek göndermeyi unutmuşuzdur. Bu gibi zamanlarda online çiçek sipariş edebilmek büyük bir kolaylıktır. Siz de sevdikleriniz için göndereceğiniz çiçekleri online olarak sipariş edebilir, aynı gün teslimat şansı ile sevdiklerinizi içinizden geldiği her an mutlu edebilirsiniz.