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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile bir kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır de yaralandı.

3. Sayfa / 07 Mart 2019 Perşembe 10:19
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den Malatya istikametine seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki 46 F 3625 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yakup Y. yönetimindeki 21 FU 128 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile çarpıştı.

Kazada baba oğul Şevket Kılınç ile Ramazan Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, Rıdvan Ünsal, Cevriye Ünsal ve İhsan Kılınç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden baba oğlun cenazeleri ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.








Kaynak : İHA

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Adli TıpJandarmaKozlucaSağlık Ekipleri


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