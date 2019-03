Erdoğan'dan çiftçilere müjdeli haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuştu.



Erdoğan mart ayında çiftçiye desteklerin sağlanacağını söylerken 'Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



8 milyar lirayı bulan satış rakamıyla çiftçilerimize destek verdik. Birliğimizin her bir ortağına kullandırdığı kredi oranı 19 bin liradır.



Tarım kredi kooperatifleri tanzim satış uygulamasının da ana tedarikçisidir.







BU AY İÇİNDE ÖDENECEK



Burada Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.



Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.



TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ



Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.



48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.



Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak.'







BENİM ÇİFTÇİM GÜVENİLİRDİR



Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira kredi kullandırdık. Benim çiftçim güvenilirdir, aldığı krediyi yüzde 98-99 öder. Bitkisel üretimimizin toplamda 110 milyon tona ulaşması tarıma verdiğimiz desteğin karşılığını aldığımızın işaretidir. Hiç kimsenin ne üreticilerimizin alın terine ne de tüketicilerimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.



Terör örgütlerine rağmen barajlarımızı yaptık, yapıyoruz, yapacağız.



Hayvancılık konusunda çok uğraşmamıza rağmen vatandaşlarımıza istediğimiz fiyatta et sunamadığımızı itiraf ediyorum. Kırmızı et üretimimiz 1 milyon 118 bin tona, tavuk eti üretimimiz 2 milyon 156 bin tona yükseldi. Daha da yükseleceğiz.