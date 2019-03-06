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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3. Sayfa / 06 Mart 2019 Çarşamba 17:35
Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adalet Sarayı'nın önündeki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davası görüldü. DHA'nın haberine göre, adliye polisi davanın taraflarını yarım saat arayla güvenlik kapsamında adliyeden çıkardı. Yarım saat sonra adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası, çıkışta bir tanık ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanığın babası, tanığı tabanca ile ateş ederek vurdu.



Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis şerit çekerek çevrede delil topladı.




CinayetAğır Ceza MahkemesiSilahlı SaldırıAdalet Sarayı


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