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Ticaret Bakanı'ndan ABD'ye tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarılması yönündeki kararının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ifade etti.

Dünya / 05 Mart 2019 Salı 12:14
Ticaret Bakanı'ndan ABD'ye tepki

Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı almasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili ABD tarafından sürdürülen gözden geçirme sürecinin geçen yılın ağustos ayından itibaren devam ettiğini belirten Pekcan, bu sürecin ardından ABD'nin, Türkiye'nin GTS programından çıkarılması yönünde karar aldığını bildirdi.

Pekcan, şunları kaydetti:

'Söz konusu karar, iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.'

Pekcan, 2018'in 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye'nin 1,74 milyar dolar ve yüzde 8,2'lik payla 5'inci tedarikçi ülke konumunda bulunduğuna da dikkati çekti.


Kaynak : AA

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