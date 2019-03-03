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Yargıtaydan emsal olacak karar! Güvenlik kamerası komşunun evini göremez

Yargıtay, güvenlik kameralarının komşunun evinin penceresi ve avlusunu göremeyeceğine hükmetti.

Yaşam / 03 Mart 2019 Pazar 10:44
Yargıtaydan emsal olacak karar! Güvenlik kamerası komşunun evini göremez

2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat eden bir vatandaş, komşusunun dairesine taktırdığı güvenlik kamerasının açısının kendi evinin penceresi ve avlusunu görüntülediğini öne sürdü. Davacı vatandaş, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğunu söyledi.

Komşu, kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek, kameraların kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı komşu ise kameraları güvenlik için taktırdığını, davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 numaralı kameraların kal'ine (sökülmesine) karar verdi. Hüküm, davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, mahkeme kararında kanuna aykırılık görülmediğine dikkat çekerek, kararın onanmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, güvenlik maksadıyla takılan kameralar, açıları komşunun evini görmeyecek şekilde takılacak. Kaynak : İHA

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