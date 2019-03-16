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Merkez'den kar payı ödeme açıklaması

Merkez Bankası İdare Merkezi’nce, hissedarlara, 2018 yılı kar payı olarak hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Ekonomi / 16 Mart 2019 Cumartesi 11:17
Merkez'den kar payı ödeme açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında 2018 yılı kâr payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetleri üzerine bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2018 yılı kâr payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Kâr payı, 18 Mart 2019 tarihinden itibaren bankamız şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 88 numaralı kupon bedelleri 18 Mart 2024 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır".

Kaynak : İHA

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