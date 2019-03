Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Gaziantep'in baş verdiğini ama baş eğmediğini belirten Erdoğan, 'Hiçbir cephede bozguna uğramayan Antep. Şehrini savunurken verdiği 6 bin 317 evladını bir gül bahçesine ekercesine toprağa veren Antep. Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, Karayılanların ve daha nice yiğidin bayraklaştığı Antep.' diyerek konuşmasına başladı.



Suriye'den gelen yüz binlerce muhacire Gaziantep'in yıllardır ensarlık yaptığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeğin, üretimin, helal kazancın ve kardeşliğin başkenti olduğunu söyledi.



Gaziantep'in tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda dördüncü defa Gaziantep'e geldiğini belirtti.



Evliya Çelebi'nin Gazianteplileri, 'Tatlı yedikleri için tatlı dillidirler' diye tanımladığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



'Her biri diğerinden lezzetli yemeklerinden oluşan mutfağıyla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden şehrimiz için ne desek azdır. Geçtiğimiz yıl şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli ve yabancı turist, Antep'in güzelliklerinin daha çok bilinmeye başlandığını gösteriyor. Biliyorsunuz hemen yanı başımızdaki Şanlıurfa'da insanlık tarihinin en eski ibadethanelerinin izleri bulundu. Biz de 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettik. Göbeklitepe, Şanlıurfa ile beraber Gaziantep'in de turizmine, ekonomisine katkıda bulunacak bir projedir. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan Gaziantep, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah Gaziantep'in 31 Mart, yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır.'



Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, 'Gaziantep, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Gaziantep, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Gaziantep, 31 Mart'ta bir kez daha 'hizmet siyaseti' diyor muyuz?' sorularına, 'Evet' yanıtını aldı.



'Yeni Zelanda'da 3 Türk yaralandı'



Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını belirten Erdoğan, 'Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor.' dedi.



Erdoğan, 'Her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz.' şeklinde konuştu.



'Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir'



'Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir, bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir.' diyen Erdoğan, şunları söyledi:



'İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz.



Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.'



'Çıkın delikanlıca kiminle ittifak halindesiniz söyleyin'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin.' dedi.



Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Erdoğan, 'Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı.' ifadesini kullandı.