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Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası boyuta taşınmasını reddetti

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar al-Aiban, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ağır bir suç ve talihsiz bir kaza olduğunu açıklayarak, cinayetin uluslararası bir boyuta taşınmasını reddetti.

Dünya / 14 Mart 2019 Perşembe 12:41
Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası boyuta taşınmasını reddetti

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar al-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı cinayetinin ağır bir suç ve talihsiz bir kaza olduğunu açıkladı.

Cinayetin uluslararası bir boyuta taşınma çağrılarını reddeden Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar al-Aiban, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyleyerek, cinayete ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne yaptığı konuşmada Al-Aiban, şu ana kadar Kaşıkçı davasına ilişkin 3 toplantının yapıldığını söyleyerek “Ülkem Kaşıkçı davasının uluslararası bir boyuta taşınmasını kesin olarak reddetti” ifadelerini kullandı. Al-Aiban, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanların adalete teslim edildiğini, Suudi Arabistan'da yasalara aykırı olarak gizli gözaltı merkezlerinin olmadığını ve bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını aktardı. Kaynak : İHA

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