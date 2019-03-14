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Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda çiçek açan meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Yaşam / 14 Mart 2019 Perşembe 14:38
Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.

Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.



Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, 'drone'la da görüntülendi.




Kaynak : AA

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