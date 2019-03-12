Uçak yolcularına taşınma uyarısı

- İGA Havalimanı İşletmesi AŞ:

- 'Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili hava yolu şirketine başvurması gerekmektedir'

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.







İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, 'Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili hava yolu şirketine başvurması gerekmektedir.' bilgisi verildi.

