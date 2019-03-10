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Sevgilisi terk edince...

Konya’da sevgilisi köpeğini alarak terk edildiği iddia edilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Çıktığı 7 katlı apartmanın çatısından aşağıya kiremitler fırlatan şahıs ikna edilip aşağı indirilince öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

3. Sayfa / 10 Mart 2019 Pazar 18:15
Sevgilisi terk edince...
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İddiaya göre, Alican A. (24) sevgilisi köpeğini alarak kendisini terk edince jiletle vücuduna zarar verdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs, tedavisi tamamlanınca hastaneden ayrılarak yolun karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıktı. Şahsı çatıda görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de hava yastığı açtı. Polislerin ikna etme çalışmaları sürerken şahıs çatıdaki kiremitleri aşağıya fırlattı. Kiremitin isabet ettiği bir otomobilin kaportasında hasar oluştu.

Yaklaşık 45 dakika sonunda polis şahsı ikna ederek intihar girişiminde vazgeçirdi. Apartmandan çıkışı sırasında attığı kiremitin zarar verdiği otomobil sahibi ve çevrede toplanan öfkeli kalabalık şahsa tepki gösterdi. Polisin koşarak uzaklaştırdığı şahıs ambulansla tedavi edilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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