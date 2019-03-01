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Oda TV'den skandal haber

Oda TV, Çetin Doğan'ın 28 Şubat darbe girişimine öven röportajını manşetine taşıdı.

Güncel / 01 Mart 2019 Cuma 14:47
Oda TV'den skandal haber

İslam düşmanı yazılarıyla tanınan Soner Yalçın'ın sahibi olduğu, Barış Pehlivan'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Oda TV büyük bir skandala imza attı.

ÇETİN DOĞAN'IN RÖPORTAJI

Oda TV, binlerce başörtülünün işkenceler gördüğü 28 Şubat postmodern darbe girişimine övgüler yağdıran dönemin Batı Çalışma Grubu (BÇG) Başkanı olan emekli orgeneral Çetin Doğan'ın BBC'ye verdiği röportajı manşetine taşıdı.



TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Oda Tv'nin darbe girişimini öven bu haberine takipçileri tepki gösterdi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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