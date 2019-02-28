Savcı istedi maç yapan 14 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşanan olayda, akşam 9-10 saatleri arasında maçı olan 14 öğretmen maç saatinde halı sahaya girince olanlar oldu.



Saatleri karıştırıp 1 saat erken gelen savcının da aralarında bulunduğu takım, 10-11 saatleri arasında olan rezervasyonlarına rağmen erken maç yapmak isteyince, öğretmenlerle arasında tartışma yaşandı.



KİMLİK TESPİTİ BAHANESİYLE GÖZALTINA ALDIRDI

Halı saha yetkilisinin müdahalesinden sonra sahadan çıkarılan savcı ise emniyet ekiplerini çağırarak sahadaki öğretmenlere kimlik tespiti yaptırdı.



1 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Maç esnasında kimlikleri yanından olmadığı için öğretmenler gözaltına alınarak şubeye götürülüp 1 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldı.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.







